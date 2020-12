In der Fußball-Bundesliga hat der FC Schalke 04 auch im 27. Spiel keinen Sieg erzielen können.

Beim FC Augsburg spielte das Team 2:2 (0:1), bleibt mit vier Punkten aber Tabellen-Schlusslicht. Die Gastgeber gingen durch ein Eigentor des Schalkers Suat Serdar (32. Minute) in Führung, bevor Benito Raman (52.) und und Nassim Boujellab (61.) die Partie zunächst drehten. Marco Richter (90.+3) sorgte in der Nachspielzeit noch für das Remis der Augsburger.



Überschattet wurde die Partie von einem Zusammenprall des Schalker Stürmers Mark Uth bei einem Kopfballduell. Uth war in der 10. Minute mit dem Kopf auf dem Boden aufgeprallt und benommen liegen geblieben. Wie der Verein noch während des Spiels mitteilte, war der 29-Jährige "ansprechbar und stabil".

Diese Nachricht wurde am 13.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.