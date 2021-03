In der Fußball-Bundesliga hat der Tabellenletzte Schalke gegen Mönchengladbach 0:3 verloren.

In einer weiteren Partei gewann Tabellenführer München in Unterzahl mit 4:0 gegen Stuttgart. Vizemeister Dortmund musste dagegen mit einem 2:2 Unentschieden in der Kölner Domstadt einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Frankfurt bezwang Union Berlin mit 5:2.



Beim Drittligaspiel in Rostock waren im Rahmen eines Pilotprojekts heute erstmals Zuschauer zugelassen. Unter Auflagen durften 777 Besucher ins Stadion. Sie mussten unter anderem einen negativen Corona-Schnelltest nachweisen. Die Partie gegen den Halleschen FC endete 1:0 für die Rostocker.

