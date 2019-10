In der Fußball-Bundesliga hat der FC Schalke 04 am Abend mit einer 0:2-Niederlage bei der TSG Hoffenheim den Sprung an die Tabellenspitze verpasst.

Die Tore für Hoffenheim schossen Andrej Kramaric und Ihlas Bebou.



Im ersten Sonntagsspiel schlug der 1. FC Köln den SC Paderborn mit 3:0.