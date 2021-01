Hertha BSC hat mit einer Niederlage beim Aufsteiger Arminia Bielefeld einen Rückschlag hinnehmen müssen.

Der Berliner Hauptstadtclub verlor am Abend zum Abschluss des 15. Spieltags bei den Ostwestfalen mit 0:1. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Reinhold Yabo in der 64. Minute.



Im Schwaben-Derby konnte der VfB-Stuttgart sich gegenüber den Gastgebern in Augsburg mit 4:1 durchsetzen. Die Treffer erzielten Nicolas Gonzalez, Silas Wamangituka, Gonzalo Castro und Daniel Didavi.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.