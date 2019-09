Im Samstagabendspiel der Fußball-Bundesliga hat Leipzig in Bremen mit 3:0 gewonnen.

Die Tore schossen Willi Orban (13. Minute), Marcel Sabitzer (35. Minute) und Marcelo Saracchi (83. Minute). Das Team von Trainer Julian Nagelsmann bleibt damit Tabellenführer. Zweiter ist der FC Bayern, der sich gegen Köln mit 4:0 durchsetzen konnte. Für Bayern-Profi Robert Lewandowski hatten die zwei Tore in der Partie noch einen angenehmen Nebeneffekt. Er ist damit einer von sieben Profis, die an jedem der ersten fünf Bundesliga-Spieltage getroffen haben. Zuletzt war das Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang in der Saison 2015/16 gelungen.



Außerdem spielten:



Leverkusen - Union Berlin 2:0,



Hertha - Paderborn 2:1



und Freiburg - Augsburg 1:1.



Im Freitagsspiel hatte Schalke mit 2:1 gegen Mainz gewonnen. Am Sonntag treten Mönchengladbach gegen Düsseldorf und Frankfurt gegen Dortmund an. Am Montagabend spielt dann Wolfsburg gegen Hoffenheim.