In der Fußball-Bundesliga hat Schlusslicht Paderborn gegen Leverkusen mit 1:4 verloren.

Leverkusen lag zur Halbzeit schon mit 3:0 vorne durch Treffer von Volland (2) und Baumgartlinger. Nach der Pause trafen Srbeny für Paderborn und Havertz für Leverkusen. In der Tabelle ändert sich nichts: Leverkusen bleibt auf Platz sechs, Paderborn ist weiter Lezter.



Im ersten Sonntagsspiel hatte Hertha BSC gegen Bayern München mit 0:4 verloren. Die Tore für die Münchner erzielten Müller, Lewandowski, Thiago und Perisic. Die Treffer fielen alle in der zweiten Halbzeit. In der Tabelle verbesserten sich die Bayern durch den Sieg auf Platz zwei, vier Punkte hinter Spitzenreiter Leipzig. Die Berliner rutschen auf den 14. Rang ab.