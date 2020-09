Die Bundesländer haben sich kurz vor Beginn der Bundesliga-Saison auf Regeln für eine Rückkehr von Zuschauern zu Fußballspielen und anderen Sportveranstaltungen geeinigt.

Auf einer Videokonferenz beschlossen sie einen sechswöchigen Testbetrieb bis Ende Oktober. Bei Veranstaltungen ab einer Kapazität von 1.000 Personen dürfen die Stadien und Sportstätten dann bis zu 20 Prozent ihrer Kapazitäten mit Zuschauern gefüllt werden. Dies gilt allerdings nur, solange die Zahl der Corona-Infektionen an den jeweiligen Orten nicht eine gewisse Grenze überschreitet. Außerdem müssen die Schutzregeln befolgt werden. Es darf zudem kein Alkohol ausgeschenkt werden, die Tickets sind personalisiert, und Gästefans sind nicht erlaubt.



In der ersten Runde des DFB-Pokals am Wochenende waren bei einigen Spielen Zuschauer zugelassen, bei anderen nicht. Mit der jetzigen Einigung ist die Gefahr eines Regel-Flickenteppichs bezüglich der Zuschauer vermieden.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.