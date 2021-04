Der VfB Stuttgart kann in der Fußball-Bundesliga weiter auf das Erreichen eines Europacupplatzes hoffen.

Der Aufsteiger gewann im eigenen Stadion gegen den SV Werder Bremen mit 1:0 (0:0). Den entscheidenden Treffer erzielte der Bremer Ludwig Augustinsson in der 81. Minute mit einem Eigentor. Die Stuttgarter rückten durch den zehnten Saisonsieg bis auf vier Zähler an Bayer Leverkusen auf Platz sechs heran, der die Teilnahme an den Playoffs zur neu geschaffenen Europa Conference League bedeutet. Bremen hingegen fiel durch die elfte Niederlage auf den 13. Rang zurück.



Im Abendspiel konnte sich Hertha BSC im Abstiegskampf einen Punkt im Berliner Stadtderby beim 1. FC Union sichern. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai erreichte zum Abschluss des 27. Spieltags ein 1:1 (1:1) und hat als Tabellen-14. weiter zwei Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang 16. Union widerum wahrte sich als Siebter vier Zähler hinter Platz sechs weiter Chancen auf die Qualifikation für den Europapokal. Robert Andrich brachte die Gastgeber früh in Führung (10. Minute), Dodi Lukebakio traf per Foulelfmeter zum 1:1 (35.).

Diese Nachricht wurde am 04.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.