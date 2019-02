Im zweiten Sonntagsspiel der Fußball-Bundesliga haben sich Stuttgart und Freiburg 2:2 unentschieden getrennt.

Freiburgs Janik Haberer hatte mit seinem frühen Treffer in der 4. Minute die Gäste in Führung gebracht. Linksverteidiger Emiliano Insua und Daniel Didavi trafen in der 75. und 83. Minute für die Stuttgarter. Der Freiburger Florian Niederlechner glich in letzer Minute in der Nachspielzeit aus.



Im ersten Sonntagsspiel der Fußball-Bundesliga hatte Augsburg zuhause mit 3:0 gegen Mainz gewonnen. Bei dauerhaftem Schneefall sorgte der isländische Stürmer Alfred Finnbogason für alle Treffer. Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum beendete mit dem Heimerfolg eine Negativserie von zuletzt zehn sieglosen Spielen in der Fußball-Bundesliga.