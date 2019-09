In der Fußball-Bundesliga ist die Partie zwischen Frankfurt und Dortmund 2:2 ausgegangen.

Axel Witsel schoss in der 11. Minute die Führung für den BVB. Nach dem Ausgleichs-Tor durch den Frankfurter André Silva kurz vor der Halbzeitpause (44. Minute) brachte Jadon Sancho den BVB erneut in Führung (66. Minute). Kurz vor Ende der Partie fiel in der 88. Minute durch ein Eigentor von Thomas Delaney der Ausgleich. Dortmund fällt dadurch vom zweiten auf den dritten Tabellenplatz. Erster bleibt Leipzig, nun gefolgt von München. Am Nachmittag hatte bereits Mönchengladbach gegen Düsseldorf mit 2:1 gewonnen. Morgen treten noch Wolfsburg und Hoffenheim gegeneinander an.



Die weiteren Ergebnisse:



Schalke - Mainz 2:1,



München - Köln 4:0,



Leverkusen - Union Berlin 2:0,



Hertha - Paderborn 2:1,



Freiburg - Augsburg 1:1



und Bremen - Leipzig 0:3.