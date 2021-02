Trotz eines Tores von Rückkehrer Max Kruse hat der 1. FC Union Berlin einen Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim verpasst.

Nach einem Eigentor von Berlins Verteidiger Nico Schlotterbeck stand es am Ende 1:1. Kruse hatte zuvor bei seinem ersten Einsatz nach knapp drei Monaten per verwandeltem Foulelfmeter in der neunten Minute die Union-Führung erzielt. Union liegt als Tabellensiebter hinter den Europapokalrängen, Hoffenheim auf Platz elf.



Heute finden noch die Begegnungen Mainz gegen Augsburg und Leverkusen gegen Freiburg statt.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.