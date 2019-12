Im ersten Sonntagsspiel der Fußball-Bundesliga hat Wolfsburg gegen Mönchengladbach mit 2:1 gewonnen.

Der Wolfsburger Spieler Maximilian Arnold holte mit seinem Tor in der Nachspielzeit den Sieg, nachdem sein Teamkollege Xaver Schlager seinen Club in der 13. Minute in Führung gebracht hatte. Der Gladbacher Stürmer Breel Embolo hatte zwischenzeitlich den Ausgleich für die Gäste erzielt.



Damit verpasste Mönchengladbach die Rückkehr an die Tabellenspitze, RB Leipzig bleibt mit 33 Punkten Tabellenführer vor den Rheinländern, die nun 31 Zähler auf dem Konto haben.



Am Abend empfängt Schalke die Mannschaft von Frankfurt.