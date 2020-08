Beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln sind erneut Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der Verein teilte mit, beide Profis hätten sich in Absprache mit dem Gesundheitsamt direkt in häusliche Quarantäne begeben. Alle weiteren Tests seien negativ ausgefallen. Der Fußball-Bundesligist setzt das Training trotz der beiden positiven Tests fort.



Der Trainings- und Spielbetrieb von der U16- bis zur U19-Mannschaft wurde dagegen als Vorsichtsmaßnahme unterbrochen. Nachwuchsspieler hätten in ihrem Umfeld Kontakt zu infizierten Personen gehabt, hieß es zur Begründung. Bereits in der vergangenen Saison hatten sich Kölner Profis infiziert.