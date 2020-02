Die Deutsche Fußball Liga hat das für Sonntag angesetzte Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt verschoben.

Das wurde nötig, nachdem das Frankfurter Zwischenrunden-Rückspiel in der Europa League wegen einer Orkan-Warnung von gestern auf heute Abend verlegt worden war. Die DFL will den Bundesliga-Vereinen nach Einsätzen in der Europa League mindestens zwei volle Tage Regenerationszeit einräumen. Einen neuen Termin für die Begegnung Bremen-Frankfurt gibt es noch nicht.