Die Bundesregierung will die Hürden für die Ausrichtung von Fußballspielen bis nach 22 Uhr verringern.

Das Kabinett beschloss eine Änderung der Sportanlagen-Lärmschutzverordnung, wonach Bundesligaklubs die Besonderheit solcher Ereignisse im Heimstadion künftig nicht mehr begründen müssen. Damit könnten sie an bis zu 18 Tagen im Jahr Ausnahmen von den regulären Geräuschwerten in Anspruch nehmen. Das sei häufig werktags bei vielen internationalen Begegnungen am Abend oder bei späten Bundesligaspielen am Wochenende der Fall. Dem Beschluss des Kabinetts liegt ein Entschließungsantrag des Bundesrats zugrunde. Die Länderkammer muss noch zustimmen.

