Fußball-Bundestrainer Joachim Löw wird seine Tätigkeit nach der Europameisterschaft in diesem Sommer beenden.

Löw habe darum gebeten, seinen ursprünglich bis zur WM 2022 laufenden Vertrag unmittelbar mit Abschluss der EM aufzulösen, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Er gehe diesen Schritt ganz bewusst und voller Stolz, so Löw. Was das bevorstehende EM-Turnier betreffe, sei er zugleich ungebrochen motiviert. DFB-Präsident Keller meinte, er habe großen Respekt vor der Entscheidung Löws. Dieser habe den deutschen Fußball über Jahre hinweg geprägt und international zu höchstem Ansehen verholfen.



Löw hatte das Amt nach der WM 2006 von Jürgen Klinsmann übernommen und die DFB-Auswahl 2014 in Brasilien zum vierten WM-Sieg geführt.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.