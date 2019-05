Wegen eines Klinik-Aufenthalts kann Bundestrainer Löw die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei den nächsten EM-Qualifikationsspielen nicht betreuen.

Das gab der Deutsche Fußball-Bund heute bekannt. Löw müsse sich einer Nachbehandlung wegen eines Sportunfalls unterziehen. Co-Trainer Sorg wird den Bundestrainer am Samstag nächster Woche in Borissow sowie drei Tage später in Mainz vertreten.