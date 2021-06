Nach seinem letzten Spiel als Trainer der Fußball-Nationalmannschaft hat Jogi Löw seine Zukunft offengelassen.

Er habe noch keinen konkreten Plan, sagte Löw auf einer Pressekonferenz nach dem Ausscheiden bei der Europameisterschaft gegen England. "Nach 15 Jahren an der Spitze wird es mir guttun, mich von der Verantwortung zu lösen. Eine emotionale Pause ist wichtig für mich, ich war so lange beim DFB, da sieht man sich nicht sofort um nach etwas Neuem." Löw fügte hinzu, er müsse die Enttäuschung und die Leere, die nun komme, auch zulassen. So ein Turnier schüttele man nicht in den ersten Tagen ab, da werde er Zeit benötigen.



"Dann wird aber wieder neue Energie kommen", zeigte sich Löw zuversichtlich. Vom Ruhestand habe er nie gesprochen. Es gebe mit Sicherheit neue Aufgaben, die für ihn interessant seien.



Löw blickte grundsätzlich positiv auf seine 15 Jahre als Bundestrainer zurück: "Es waren sehr viele Dinge dabei, die sehr positiv waren. Die Mannschaft habe sich stetig entwickelt, der Titel 2014, der Confed-Cup-Sieg 2017 mit einem jungen Team. "Der Weg mit Menschen, die lange mit mir gearbeitet haben - ob die Spieler oder das Team hinter dem Team -, da sind unglaublich starke Verbindungen gewachsen. Es gab Momente, die unvergesslich sind." Löw räumte aber auch ein: "Wir hatten seit 2018 einige Probleme, es gab viele schwierige Phasen, aber das sind Erfahrungen, die ich nicht missen möchte."



Löw und DFB-Direktor Oliver Bierhoff wollen sich am Mittag noch einmal vor der Abreise aus dem Teamquartier in Herzogenauarach öffentlich äußern.

