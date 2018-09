Die Suche nach dem Maximum ist im BWL-Studium eine klar berechenbare Größe, es lässt sich mit verschiedenen Variablen errechnen und grafisch gut darstellen. In der realen Welt ist die Sache ein bisschen anders. Da gibt es Tarifauseinandersetzungen, Wertedebatten, Allgemeininteressen, die es zu berücksichtigen gilt.

3,25 Milliarden Euro pro Jahr

Das wertvollste Gut im Fußball ist die Champions League, die Königsklasse, die im regelmäßigen Wochenrhythmus die weltbesten Fußballer gegeneinander antreten lässt. Der Wettbewerb, nach dem alle Spieler streben, der Zuschauer magnetisch anzieht. Ökonomisch ein Selbstläufer. Und ein Monopol zudem. In den Händen des europäischen Fußballverbands UEFA. Der tritt entsprechend am Markt auf, erlöst durch die Vermarktung aller Vereinswettbewerbe die gewaltige Summe von selbstgeschätzten 3,25 Milliarden Euro im Jahr.

Der Löwenanteil durch den Verkauf der Übertragungsrechte. Diese Summe mit zehn Stellen vor dem Komma wird zum größten Teil von den übertragenden Sendern gezahlt, am Ende vom Zuschauer, der inzwischen - will er sich das live und in Gänze anschauen - zwei Abos und einen internetfähigen Fernseher oder Mobilgerät braucht. Die Anstoßzeiten sind jetzt nicht mehr einheitlich 20:45 Uhr, sondern 18:55 Uhr und 21 Uhr. Sagen wir es so - den Fans wird es wirklich nicht leicht gemacht, sich weiter den besten Fußball anschauen zu können.

UEFA: Kein Unternehmen, sondern gemeinnütziger Verein

Zur Erinnerung: Die UEFA ist kein Unternehmen, dass nach den Prinzipien des Unternehmens- und Steuerrecht behandelt wird. Es ist offiziell ein gemeinnütziger Verein nach Schweizer Recht. Aber die UEFA-Führung handelt wie im BWL-Seminar nach dem Prinzip: "Wie kann ich das Maximum aus meinem Monopol herausholen?" Und weil dagegen kaum Widerstand geleistet wird, wird an dieser Schraube Jahr für Jahr weitergedreht.

Ist etwas gegen diese Profitmaximierung einzuwenden? Ja. Denn hier fehlen die Instanzen für den Interessenausgleich wie es sie an anderer Stelle des Wirtschaftens gibt. Leidtragende sind die Fans, Amateure, die zur frühen Anstoßzeit selbst noch trainieren, die kleineren Clubs, die im Rennen den Anschluss verlieren. Die Schere in den Ligen wird immer größer, der Spitzen-Profifußball ist inzwischen eine geschlossene Gesellschaft. Und in dieser Blase fühlen sich sogar viele der vermeintlich glücklichen Protagonisten nicht mehr wohl.

Die Menschen müssen dem Fußball hinterherlaufen

Die Schraube ist längst überdreht, aber die Verantwortlichen in Nyon interessiert das nicht, solange die Geldspeicher voll sind. Was hilft, ist nur Einwirken von außen: etwa durch Monopolkommissionen, EU-Recht. Um den Fußball wieder zurück zu den Menschen zu bringen, statt dass diese hinterherlaufen müssen. Gerade jetzt könnte der Fußball aus seiner großen Anziehungskraft etwas für die europäische Gesellschaft herausholen, was wertvoller nicht sein könnte: ein gemeinsames Erlebnis, über das wir alle zusammen reden und herzlich streiten können.