In der Fußball-Champions-League hat Dortmund mit 3:2 gegen Inter Mailand gewonnen.

Der BVB lag zum Ende der Ersten Halbzeit mit 0:2 zurück, die Tore für Dortmund schossen Julian Brandt (64. Minute) und Achraf Hakimi (52. und 77. Minute). In der Gruppe F ist die Mannschaft von Trainer Lucien Favre damit hinter Barcelona Tabellenzweiter, Inter Mailand ist Dritter.



Zuvor hatte sich Leipzig auswärts gegen St. Petersburg mit 2:0 durchgesetzt. Die Tore gegen den russischen Meister schossen Diego Demme und Marcel Sabitzer. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann steht nun in der Gruppe G mit neun Punkten auf Platz eins. Die Chancen auf das Champions-League-Achtelfinale sind damit sehr gut. Bei noch zwei ausstehenden Spielen hat Leipzig fünf Punkte Vorsprung auf den dritten Platz. Die beiden Gruppenbesten ziehen jeweils in die nächste Runde ein.