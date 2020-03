In der Fußball-Champions-League hat Paris gegen Dortmund 2:0 gewonnen.

Damit ist Dortmund im Achtelfinale ausgeschieden. Wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus fand die Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zuvor gab es in Mönchengladbach das erste Spiel in der Bundesliga-Geschichte ohne Zuschauer. Der Gastgeber gewann gegen Köln 2:1.



Am kommenden Spieltag werden alle Partien in der Fußball-Bundesliga ohne Publikum ausgetragen.