Das Endspiel der Champions League wird 2022 in München ausgetragen.

Das teilte die Europäische Fußball-Union (Uefa) mit. Ein Jahr zuvor werde die Königsklasse in der russischen Stadt St. Petersburg entschieden, 2023 finde das Finale dann in London statt. Zuletzt war München 2012 Schauplatz des Endspiels. Damals unterlag der deutsche Rekordmeister Bayern München vor heimischem Publikum dem FC Chelsea im Elfmeterschießen.



Das bislang letzte Endspiel der Champions League in Deutschland fand 2015 in Berlin statt. Damals gewann der FC Barcelona mit 3:1 gegen Juventus Turin. Das Endspiel der laufenden Saison wird am 30. Mai 2020 im Atatürk-Stadion von Istanbul ausgetragen.



Das Finale der Europa League 2021 findet in Sevilla im Stadion Ramon Sanchez-Pizjuan statt, während das Endspiel des UEFA Supercups im gleichen Jahr im nordirischen Belfast zu sehen sein wird.