In der Gruppenphase der Fußball-Champions-League hat es zwei Spiele mit deutscher Beteiligung gegeben.

Borussia Dortmund schlug den AS Monaco am späten Abend zuhause mit 3:0. Die Tore schossen Jacon Bruun Larsen (51. Minute), Paco Alcácer (72. Minute) und Marco Reus (90.+2). Dortmund ist mit zwei Siegen in zwei Spielen Tabellenführer in der Gruppe A.



Zuvor hatte der FC Schalke 04 Lokomotive Moskau auswärts mit 1:0 besiegt. Das Siegtor schoss Weston McKennie in der 88. Minute. Schalke hat damit in zwei Spielen vier Punkte geholt.