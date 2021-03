Im schweizerischen Nyon hat die Europäische Fußball Union die Viertelfinalpartien der Fußball-Champions-League ausgelost.

FC Bayern München trifft auf Paris Saint-German. Borussia Dortmund tritt gegen Manchester City an. Die Viertelfinal-Spiele finden am 6. und 7. sowie am 13. und 14. April statt.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.