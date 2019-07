Der FC Chelsea hat einen seiner Fans wegen rassistischen Äußerungen während eines Premier-League-Spiels mit einem lebenslangen Stadionverbot belegt.

Der Beschuldigte hatte Nationalspieler Raheem Sterling von Manchester City im Dezember 2018 rassistisch beleidigt. Der 24-Jährige war am Spielfeldrand des Stadions "Stamford Bridge" lautstark beschimpft worden. Das hatten Videos bewiesen, die in den sozialen Medien geteilt worden waren.



Gegen fünf weitere Anhänger verhängte der Klub aus London vorübergehende Stadionverbote für ein bis zwei Jahre wegen Beleidigungen sowie wegen bedrohlichen und aggressiven Verhaltens während der selben Begegnung am 8. Dezember. "In diesem Fall hat das Verhalten aller sechs Personen die Grenze dessen überschritten, was akzeptabel ist", teilte der Klub mit.