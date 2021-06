Der Chemnitzer Fußballclub hat sich von Fans distanziert, die gestern nach einem Testspiel beim tschechischen Verein FK Banik Most extremistisches Verhalten gezeigt haben sollen.

In einer Mitteilung des Regionalligisten heißt es, auf Videos sei zu sehen, wie Personen in der böhmischen Stadt Most rechtsradikale Parolen gerufen hätten. Man sei entsetzt und fassungslos, dass erneut eine unbelehrbare Minderheit den Ruf des Chemnitzer Fußballclubs in den Dreck ziehe. Alle Anstrengungen, das Bild des Vereins zu verbessern, würden dadurch konterkariert.



Anhänger des Chemnitzer FC sind in der Vergangenheit mehrfach negativ aufgefallen. Im August 2019 erstattete der Verein Anzeige, nachdem Fans mehrere Spieler und den Geschäftsführer des FC antisemitisch beziehungsweise rassistisch beleidigt hatten. Auch im aktuellen Fall prüft der Verein rechtliche Schritte.

