Bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gibt es einen Corona-Fall.

Wie der Deutsche Fußballbund mitteilte, wurde ein Spieler positiv getestet. Er sei vollständig geimpft und aktuell symptomfrei. Nach Medienberichten soll es sich um Niklas Süle von Bayern München handeln. Vier Team-Kollegen befänden sich als Kontaktpersonen der Kategorie 1 in Quarantäne. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunk handelt es sich um die Nationalspieler Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Karim Adeyemi. Das für den Vormittag angesetzte Mannschaftstraining in Wolfsburg wurde abgesagt.



Diese Nachricht seien so kurz vor den abschließenden beiden Spielen in der WM-Qualifikation sehr bitter für das Trainerteam wie für die gesamte Mannschaft, aber die Gesundheit gehe selbstverständlich vor, erklärte DFB-Direktor Oliver Bierhoff. Zuletzt hatte die Aussage des Nationaspieler von Bayern Münchens, Joshua Kimmich, dass er nicht geimpft sei, für heftige öffentliche Diskussionen um die Vorbildfunktion von Fußball-Nationalspielern in der Corona-Krise gesorgt.



Die Nationalmannschaft bestreitet am Donnerstag ihr letztes Heimspiel in der WM-Qualifikation in Wolfsburg gegen Liechtenstein. Anschließend steht noch die Partie am Sonntag in Eriwan gegen Armenien an. Inwiefern die Austragung dieser Partien gefährdet sein könnte, blieb zunächst offen. Zuletzt war es bei singulären Infektionen nicht mehr zu Spielabsagen gekommen. Die WM-Qualifikation hat die Nationalmannschaft bereits geschafft. Insgesamt hat Flick 28 Spieler in seinem Kader, so dass er momentan noch auf 23 zurückgreifen könnte.

