Der frühere Fußballprofi und Sportschau-Moderator Holger Obermann ist im Alter von 85 Jahren gestorben.

Das bestätigte seine Ehefrau der Deutschen Presse-Agentur nach einem Bericht der "Hessischen Niedersächsischen Allgemeine". Demnach starb Obermann bereits am 30. Oktober. Der frühere Torhüter spielte in seiner aktiven Zeit für Hessen Kassel, Concordia Hamburg und FSV Frankfurt, bevor er 1961 als erster deutscher Profi in die USA zum SCE New Jersey ging.

5 Mal WM-Kommentator

1966 begann seine TV-Karriere bei der ARD, für die er über rund 500 Bundesligaspiele berichtete. Von 1971 bis 1984 moderierte er auch die ARD-Sportschau, dazu war er als Berichterstatter bei fünf Weltmeisterschaften vor Ort.



Obermann machte sich später auch als Entwicklungshelfer einen Namen. Auslandseinsätze im Auftrag des Deutschen Fußball-Bundes, des Weltverbands FIFA und des Deutschen Olympischen Sportbundes führten ihn unter anderem nach Gambia, Guinea, Malaysia und auf die Philippinen. Sein letztes Projekt war eine Jugend-Fußballschule in Nepal.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.