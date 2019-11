Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich für die Europameisterschaft 2020 qualifiziert.

Nach dem 4:0 in Mönchengladbach gegen Weißrussland hat die Mannschaft von Bundestrainer Löw die Teilnahme an dem Turnier im kommenden Jahr sicher. Die Tore schossen Ginter (41.), Leon Goretzka (49.) und Kroos (55./83.). Kapitän Manuel Neuer wehrte einen Foulelfmeter von Igor Stasewitsch ab (75.).



Am Mittwoch stehen sich Deutschland und Nordirland gegenüber. Die Fußball-EM 2020 wird in 12 Ländern ausgetragen.