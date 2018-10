Deutschlands U21-Fußballer haben sich für die EM-Endrunde 2019 qualifiziert.

Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz setzte sich am Freitagabend in Ingolstadt mit 2:1 gegen Norwegen durch. Damit hat die DFB-Auswahl vor dem abschließenden Qualifikationsspiel gegen Irland am Dienstag in Heidenheim acht Punkte Vorsprung.