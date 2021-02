Das deutsche Frauenfußball-Nationalteam ist mit einem Sieg in das Länderspieljahr gestartet.

Deutschland gewann in Aachen im Rahmen eines Drei-Nationen-Turniers mit 2:0 gegen Belgien. Nun können die deutschen Spielerinnen das Turnier mit einem weiteren Sieg gegen die Niederlande am Mittwoch in Venlo für sich entscheiden. Die Niederlande hatten zuvor Belgien mit 6:1 geschlagen. Das Turnier steht im Zeichen einer gemeinsamen Bewerbung der drei Länder um die Ausrichtung der WM 2027.

