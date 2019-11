Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Männer wird als Gruppensieger der EM-Qualifikation zu dem Turnier im kommenden Jahr fahren.

Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw siegte in Frankfurt am Main zum Abschluss gegen Nordirland mit 6:1. Dreimal traf Serge Gnabry, zweimal Leon Goretzka und einmal Julian Brandt. Die Endrundenauslosung für die Europameisterschaft findet am 30. November in Bukarest statt.



Deutschland wird alle drei Vorrundenspiele in München bestreiten. Das ergibt sich aus der Niederlage Ungarns gegen Wales mit 0:2. Die EM 2020 wird in 12 verschiedenen Ländern ausgetragen.