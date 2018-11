In einem Fußball-Länderspiel hat Deutschland mit 3:0 gegen Russland gewonnen.

Vor nur 35.000 Zuschauern in Leipzig erzielten Sané, Süle und Gnabry die Tore. Im letzten Länderspiel des Jahres trifft die deutsche Mannschaft am Montag in Gelsenkirchen auf die Niederlande. Dabei geht es um den Verbleib in der A-Gruppe in der Fußball Nations League.