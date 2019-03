Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist mit einem Unentschieden in das Länderspieljahr 2019 gestartet.

Ein Testspiel der Auswahl von Bundestrainer Löw gegen Serbien endete 1:1. Den Treffer der Deutschen erzielte Goretzka. - Am Sonntag steht für die DFB-Elf gegen die Niederlande in Amsterdam der Start in die EM-Qualifikation an.