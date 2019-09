Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande verloren.

Das Team von Bundestrainer Löw unterlag in Hamburg mit 2:4. Die Tore für Deutschland schossen Gnabry und Kroos. Für die Niederländer trafen de Jong, Malen und Wijnaldum. Außerdem profitierten sie von einem Eigentor des deutschen Spielers Tah.



Im nächsten Spiel trifft die Nationalmannschaft am Montag in Belfast auf Nordirland. Die Endrunde der Europameisterschaft findet im kommenden Jahr in elf europäischen Städten und einem asiatischen Spielort statt.