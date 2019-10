Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihr EM-Qualifikationsspiel in Estland mit 3:0 gewonnen.

Die Tore in Tallinn erzielten Timo Werner und zweimal Ilkay Gündogan. Das Team von Bundestrainer Löw musste nach einem Platzverweis gegen Emre Can für eine Notbremse von der 14. Minute an in Unterzahl spielen.



Nach Belgien und Italien qualifiziertern sich am Abend auch Russland und Polen vorzeitig für die Europameisterschaft im kommenden Jahr.