In der EM-Qualifikation hat das deutsche Frauenfußball-Nationalteam gegen Montenegro mit 10:0 gewonnen.

In dem Heimspiel in Kassel schossen die Tore Svenja Huth, Alexandra Popp, Klara Bühl, Sara Doorsoun, Turid Knaak, Lea Schüller und Linda Dallmann. Am Dienstag steht das nächste Spiel gegen die Ukraine an.



Weitere Gegner der DFB-Elf in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2021 sind Irland und Griechenland. Die neun Gruppensieger sowie die drei besten zweiten Sieger qualifizieren sich direkt für die EM.