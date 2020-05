Der wegen Corona unterbrochene Spielbetrieb im Fußball-DFB-Pokal der Männer soll im Juni fortgesetzt werden.

Vorbehaltlich einer politischen Erlaubnis seien die beiden Halbfinals für den 9. und 10. Juni geplant, teilte der Deutsche Fußball-Bund nach einer Präsidiumssitzung mit. Das Endspiel in Berlin solle am 4. Juli stattfinden. Die Viertelfinalspiele im DFB-Pokal der Frauen wurden für den 3. Juni angesetzt. Begegnungen der 3. Liga sollen den Angaben zufolge frühestens am 26. und 27. Mai wieder möglich sein.



Wie weiter mitgeteilt wurde, hat der DFB heute damit begonnen, die Schiedsrichter auf eine Ansteckung mit dem Coronavirus testen zu lassen. Die erste Liga nimmt ihren Spielbetrieb an diesem Wochenende ohne Zuschauer wieder auf.