Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht.

Im Viertelfinale setzten sich die Dortmunder mit 1:0 bei Mönchengladbach durch. Das Tor für den BVB schoss Jadon Sancho in der 68. Minute.



Das ebenfalls für Dienstagabend angesetzte Viertelfinal-Spiel zwischen dem Zweitligisten Jahn Regensburg und Bundesligist Werder Bremen wurde wegen mehrerer Coronafälle verschoben. Am Mittwochabend treten dann Regionalligist Rot-Weiss Essen und Zweitligist Holstein Kiel sowie die Bundesligisten RB Leipzig und VfL Wolfsburg gegeneinander an.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.