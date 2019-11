Vier weitere Länder haben sich für die Fußball-Europameisterschaft 2020 qualifiziert.

Fußball-Weltmeister Frankreich, England, die Türkei und Tschechien lösten am Donnerstag ihr Ticket für die EM der Männer, die in verschiedenen europäischen Ländern ausgetragen wird. Frankreich qualifizierte sich vor dem eigenen Spiel gegen Moldawien (2:1), nachdem die Türkei durch ein 0:0 den Dritten Island auf Abstand gehalten hatte. England besiegte in Wembley Montenegro 7:0. Tschechien sichterte sich in derselben Gruppe den zweiten Platz durch ein 2:1 gegen das Kosovo. Portugal muss trotz eines 6:0-Siegs gegen Litauen noch auf die Qualifikation warten. Bisher qualifiziert waren schon Spanien, Italien, Polen, Belgien, Russland und die Ukraine. Deutschland könnte sich am Samstag mit einem Sieg oder Unentschieden gegen Weißrussland für die EM qualifizieren - allerdings abhängig davon, wie Nordirland im anderen Gruppenspiel gegen die Niederlande spielt.