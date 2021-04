Die Europäische Fußball-Union hat Bilbao von der Liste der Gastgeberstädte für die Europameisterschaft im Sommer gestrichen.

Dies teilten die Behörden der spanischen Stadt mit. Die UEFA hatte für das Turnier eine Zusage der Austragungsorte verlangt, die Stadien zumindest teilweise zu füllen. Dies konnte Bilbao nicht garantieren. Ob die dort geplanten Spiele an einen der anderen elf Spielorte verlegt werden, oder ob ein neuer hinzu kommt, ist offen.



Morgen will die UEFA darüber entscheiden, ob München wie geplant vier EM-Spiele austragen wird. Bislang hat die bayerische Politik keine Garantie für Fans im Stadion abgegeben. In München soll die deutsche Mannschaft bei der EM drei Mal spielen. Auch über Dublin als Ausrichterstadt herrscht noch Unklarheit.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.