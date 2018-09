Wir leben in einer Zeit, in der man sich auf vermeintliche Gewissheiten nicht mehr unbedingt verlassen kann. Und so blieb auch heute bis zum Schluss unklar, ob der Deutsche Fußball-Bund, ursprünglich als haushoher Favorit gehandelt, den Zuschlag für die Europameisterschaft 2024 auch wirklich bekommen würde.

Als der Chef des europäischen Fußballs, Aleksander Ceferin, den Briefumschlag mit dem Ausrichter öffnete und "Germany" auf dem quadratischen Kärtchen stand, konnte man förmlich beobachten, wie DFB-Präsident Grindel und der Delegation mit Philipp Lahm die Anspannung aus dem Gesicht wich.

WM-Vergabe 2006 und Causa Özil als Störfeuer

Zwar sprach vieles für Deutschland: Die bestehende Infrastruktur - zehn Stadien, die für die Europameisterschaft kaum umgebaut werden müssen -, die wirtschaftliche Stabilität, und das Thema Einhaltung der Menschenrechte, bei dem die Türkei in der Bewertung der UEFA schlecht abschnitt.

Doch der DFB musste mit verschiedenen Störfeuern kämpfen, die er teilweise selbst gelegt oder nicht schnell genug gelöscht hatte: Die Affäre um die Vergabe des sogenannten Sommermärchens 2006, der WM in Deutschland. Die ominösen Zahlungen über 6,7 Millionen Euro wurden bis heute vom DFB nicht ausreichend aufgeklärt. Das Fußball-Fest, an das bei der Europameisterschaft 2024 angeknüpft werden soll, hat im Nachhinein einen faden Beigeschmack.

Schwach war auch der Umgang des DFB mit der Causa Mesut Özil. Dessen Rücktritt und die damit verbundene Generalabrechnung mit dem DFB inklusive Rassismus-Vorwürfen scheinen bis heute bei den Adressaten nicht angekommen zu sein. Und der türkische Präsident Erdogan griff das Thema in den vergangenen Tagen vor seinem Staatsbesuch in Deutschland genüsslich wieder auf, er wollte ja selbst die EM in die Türkei holen. Auch die fremdenfeindlichen Ausschreitungen der vergangenen Wochen haben das Bild Deutschlands in Europa beschädigt.

Deutschland hat die Chance, eine Haltung zu entwickeln

Der Deutsche Fußball-Bund hat sich in den vergangenen Monaten nicht durch besonders viel Rückgrat hervorgetan. Doch die Alternative, dass die Türkei die EM bekommt, wäre ein Skandal gewesen. Es hätte all diejenigen verhöhnt, die dort für Menschenrechte kämpfen und dafür verfolgt werden. Es wäre ein Freifahrtschein für Autokratien gewesen, weiter repressiv Politik zu machen und mit Sportgroßereignissen belohnt zu werden.

Deutschland hat die Chance, in den kommenden sechs Jahren eine Haltung zu entwickeln. Nämlich die, dass hinter dem Motto der Bewerbung "United by Football", "Vereint durch Fußball", auch wirklich eine Einheit steht. Und die zu zeigen, indem Entscheidungen nicht mehr nur in Hinterzimmern getroffen, sondern auch transparent gemacht werden. Und dafür zu sorgen, dass Deutschland 2024 ein weltoffener Gastgeber ist. Das ist nicht nur Aufgabe des DFB, sondern der ganzen Gesellschaft.