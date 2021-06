Bei der Fußball-Europameisterschaft hat Italien im Achtelfinalspiel in London gegen Österreich mit 2 zu 1 nach Verlängerung gewonnen.

Damit hat Italien das Viertelfinale erreicht, Österreich scheidet aus dem Turnier aus. Federico Chiesa (95. Minute) und Matteo Pessina (105.) trafen vor fast 19.000 Zuschauern im Wembley-Stadion für die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini.

Sasa Kalajdzic vom Bundesligisten VfB Stuttgart gelang nur noch der Anschlusstreffer für die Österreicher (114.). Italien spielt nun am Freitag in München gegen den Sieger der Begegnung Belgien gegen Portugal um den Einzug ins Halbfinale.



Zuvor hatten sich Wales und Dänemark 0:4 getrennt - Dänemark ist eine Runde weiter. Das Team von Trainer Kasper Hjulmand setzte sich im Achtelfinale mit 4:0 gegen Wales durch. Der frühere Ajax-Profi Kasper Dolberg (27. und 48. Minute), Joakim Maehle (88.) und Martin Braithwaite (90.+6) trafen in Amsterdam für die Dänen.



"Wir spielen in Christian Eriksens alter Heimat und wir werden alles geben", hatte Trainer Hjulmand vor dem Spiel angekündigt. Im EM-Auftaktspiel der Dänen vor zwei Wochen war der Kapitän zusammengebrochen und hatte wiederbelebt werden müssen. Die Dänen treffen in der Runde der letzten Acht am kommenden Samstag in Baku auf den Sieger der Partie Niederlande gegen Tschechien.



Heute werden die Achtelfinal-Begegnungen bei der Fußball-EM fortgesetzt. Um 18 Uhr stehen sich in Budapest die Niederlande und Tschechien gegenüber, drei Stunden später spielen Belgien und Portugal in der spanischen Stadt Sevilla gegeneinander.

