Dänemark steht als erste Mannschaft im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft.

Das Team von Trainer Kasper Hjulmand setzte sich im Achtelfinale mit 4:0 gegen Wales durch. Der frühere Ajax-Profi Kasper Dolberg (27. und 48. Minute), Joakim Maehle (88.) und Martin Braithwaite (90.+6) trafen in Amsterdam für die Dänen.



"Wir spielen in Christian Eriksens alter Heimat und wir werden alles geben", hatte Trainer Hjulmand vor dem Spiel angekündigt. Im EM-Auftaktspiel der Dänen vor zwei Wochen war der Kapitän zusammengebrochen und hatte wiederbelebt werden müssen.



Die Dänen treffen in der Runde der letzten Acht am kommenden Samstag in Baku auf den Sieger der Partie Niederlande gegen Tschechien.



Um 21 Uhr beginnt in London die Partie Italien gegen Österreich. Die deutsche Nationalmannschaft tritt am Dienstag im Londoner Wembley-Stadion gegen England an.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.