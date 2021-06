Der Aerosolforscher Gerhard Scheuch hält Public Viewing draußen für eine gute Idee.

Seine Disziplin wisse jetzt seit anderthalb Jahren, dass die allermeisten Infektionen in Innenräumen stattfänden, sagte Scheuch dem WDR. Deshalb sei Public Viewing "absolut die bessere Alternative zum Fußballgucken vorm eigenen Fernsehen mit fünf, sechs Kumpels zu Hause". Der Forscher hält sogar einen kurze Torjubel draußen für ungefährlich. Wenn man sich mit jemanden jubelnd in den Armen liege, passiere das ja nicht von Angesicht zu Angesicht: "Die Köpfe sind dabei nebeneinander und die Aerolsolwolke geht eben aneinander vorbei."

Auch im Biergarten Abstand halten

Dennoch hält Scheuch einzelne Ansteckungen beim Public Viewing für möglich. Aber es werde draußen nie zu Cluster-Infektionen kommen, wo Infizierte 20, 30 oder gar 50 Personen ansteckten. Er rät, einige Dinge zu beachten: den Abstand von einem bis eineinhalb Metern auch in Biergärten oder auf Terrassen und dass man nicht im vollbesetzen Bus oder mit der Bahn bei geschlossenen Fenstern zu der Veranstaltung fahre.



Anders als sonst sind wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr keine großen Public-Viewing-Veranstaltungen etwa in den Innenstädten geplant. Wo gemeinsames Schauen trotzdem gehen sollte, finden Sie hier.

