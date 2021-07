Die europäische Gesundheitsbehörde hat einen erheblichen Anstieg der Corona-Infektionen im Zusammenhang mit der Fußball-Europameisterschaft festgestellt.

Bis zum Ende der dritten Turnierwoche habe es mehr als 2.500 Fälle in sieben Ländern gegeben, die mit der EM in Zusammenhang stünden, bestätigte die EU-Agentur. Die Entwicklung sei angesichts der Corona-Lage nicht unerwartet, sagte die zuständige Direktorin Lefevre der Deutschen Presse-Agentur. Großveranstaltungen seien weiter mit Risiken behaftet. Am stärksten betroffen ist nach den Angaben Schottland mit 1.991 Fällen. Die schottische Mannschaft hatte ihre Gruppenspiele in Glasgow und London ausgetragen. Auch in Finnland wurden mehr als 400 Ansteckungen registriert, vor allem nachdem die finnische Mannschaft in St. Petersburg gespielt hatte.



Bei den Halbfinals und im Finale der EM sind im Londoner Wembley-Stadion 60.000 Fans zugelassen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 07.07.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 04.07.)



+ Inlands-Urlaub: Regelungen in den Bundesländern (Stand 16.06)



+ Digitaler Impfpass: Erleichterungen im Überblick (Stand 03.07.)



+ Mutation: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? (Stand: 05.07.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 21.06.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.