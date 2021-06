Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen befindet sich nach seinem Herzstillstand bei der Fußball-Europameisterschaft auf dem Weg der Besserung.

Sein Berater sagte der italienischen "Gazzetta dello Sport", Eriksen gehe es den Umständen entsprechend gut, und seine Stimmung sei positiv. Er werde derzeit von Ärzten gründlich untersucht.



Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler befindet sich in einem Krankenhaus in Kopenhagen. Er war am Samstagabend während des Spiels gegen Finnland zusammengebrochen und musste auf dem Rasen wiederbelebt werden.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.