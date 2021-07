Im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft haben sich Tschechien und Dänemark 1:2 getrennt.

Damit zieht Dänemark in das Halbfinale ein. Am Abend spielt noch die Ukraine gegen England. Qualifiziert für das Halbfinale sind bereits Italien und Spanien, die am kommenden Dienstag aufeinandertreffen.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.