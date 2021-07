In der letzten Runde des Viertelfinales der Fußball-Europameisterschaft haben Dänemark und England gewonnen.

England spielte 4:0 gegen die Ukraine, Dänemark 2:1 gegen Tschechien. Beide Mannschaften treffen nun am Mittwoch im Halbfinale aufeinander. Bereits am Dienstag spielt Italien gegen Spanien. Das Finale findet am 11. Juli statt.

