Am Rande der Fußball-Europameisterschaft mehren sich die kritischen Stimmen über die geplanten Zuschauerzahlen im Stadion.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sprach von einem sehr schlechten Signal. Der CDU-Europapolitiker Liese verwies auf Corona-Fälle unter finnischen Fans in Sankt Petersburg. Zuvor hatte Bundesinnenminister Seehofer erklärt, er halte es für unverantwortlich, wenn in Ländern, die als Virusvariantengebiet der hoch ansteckenden Delta-Mutation gälten, zigtausende Menschen auf engem Raum zusammenkämen. Im Londoner Wembley-Stadion sind für die Halbfinals und das Endspiel bis zu 60.000 Zuschauer zugelassen.



Für das heutige Achtelfinalspiel in London waren 45.000 Fans im Stadion erlaubt. Deutschland verlor gegen England 0:2 und schied damit aus dem Turnier aus. Die Nationalmannschaft verlor ihr letztes Spiel unter Bundestrainer Löw - dieser wird nach dem Turnier durch Hansi Flick ersetzt, seine Ära endet nach 15 Jahren. Raheem Sterling (75.) und Harry Kane (86.) trafen für England, das mit dem Wembley-Stadion auch Ausrichter der Halbfinals und des Endspiels am 11. Juli ist.



Kurz vor dem Anpfiff knieten beide Mannschaften auf dem Rasen nieder, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Auch beide Trainer schlossen sich der Geste an. Der Kniefall als Symbol ist verstärkt international zu sehen nach dem gewaltsamen Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd im vergangenen Jahr. Er starb, nachdem ein weißer Polizist minutenlang sein Knie in dessen Nacken gedrückt und ihm die Luft abgeschnürt hatte.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.